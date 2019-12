ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ ’ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ

ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ ’ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ Posted On December - 22 - 2019 ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਅਟਾਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ

1971 ਦੀ ਭਾਰਤਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ) ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ (ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ) ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 12 ਜੈਕ ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ’ਤੇ ਰੀਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਿਸ਼ਭ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 19 ਜੈਕ ਰਾਈਫ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੂੜੀਵਾਲਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ (ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ) ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਟੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੂੜੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

