ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ Posted On December - 29 - 2019

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਂਬਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਂਬਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੌਂਟੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਏ ਸੀ ਚਾਵਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੰਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਕਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸੋਢੀ, ਹਰੀਸ਼ ਮੌਂਗਾ, ਵਿਜੇ ਮੌਂਗਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ ਭੁੱਲਰ, ਗੌਰਵ ਮਾਣਿਕ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

