ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ Posted On December - 23 - 2019 ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 22, ਦਸੰਬਰ

ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਲੋਕ ਨ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਢਕੌਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਪੁਲੀਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਜਯੋਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀਐਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਜੋਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਧਮਿਕ ਸਕੂਲ ਸਕੇਤੜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸੂਰਜਪੁਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।

ਰੰਗੋਲੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਕੂਲ ਸੂਰਜਪੁਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਪਿੰਜੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਜੋਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਕੂਲ ਸੂਰਜਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜੇਐਨਬੀ, ਮੌਲੀ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।

ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

