ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On December - 23 - 2019 ਅਜਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਲ ਕੇਡਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਮੰਡਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਮਰਵਾਹਾ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਝੰਜੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੰਡਲ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਜਨਾਲਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮ ਮੰਡਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

