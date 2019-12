ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ Posted On December - 29 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਕਲਪ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇ. ਕੇ. ਛਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਚਿਰਾਯੂ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ, ਮਾਤਾ ਅੰਚਲ ਛਾਬੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

