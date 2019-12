ਨੀਲਾਵਾੜਾ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੋਸ਼ਟੀ Posted On December - 19 - 2019 ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 18 ਦਸੰਬਰ

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ, ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਿਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੀਲਾਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਣ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਨਿਭਾਈ।

