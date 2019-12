ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On December - 27 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸਿਰਸਾ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸੀ ਬਾਬੂ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਐਸਆਈ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈੇ।

