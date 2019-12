ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ Posted On December - 31 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੋਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖਾਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਸਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 6.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਬਣਵਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ, ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਮੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਹੱਲਾ ਹੈ।

