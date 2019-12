ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On December - 29 - 2019 ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ

ਬੰਗਾ, 28 ਦਸੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਸਬਾ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਾਮ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਗਰਚਾ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਸਚਿਨ ਘਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਬਹਿਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਢੰਢੂਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਹਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਰਹਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੂਪੋਤਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

