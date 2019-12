ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ Posted On December - 29 - 2019 ਕਰਨ ਭੀਖੀ

ਭੀਖੀ, 28 ਦਸੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ

Both comments and pings are currently closed.