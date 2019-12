ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ Posted On December - 29 - 2019 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਦਸੰਬਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ (ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਸੀਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਪਵਨ ਰਾਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

