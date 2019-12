ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ 10 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ 10 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On December - 24 - 2019 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 8430 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਡੇਢ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 110 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ (32 ) ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 161100 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰੇਟਾ ਪਾਸੋਂ 230 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੰਗਤੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਕੀ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਭੀਖੀ ਪਾਸੋਂ 200 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਪਾਸੋਂ ਡੇਢ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟਿੱਬੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 48 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਪਾਸੋਂ 48 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੂਲੋਵਾਲ ਪਾਸੋਂ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਨਗਰ ਭੱਠਲ ਪਾਸੋਂ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀਆਂ ਹਨ।

