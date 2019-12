ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ Posted On December - 21 - 2019 ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ

ਬੰਗਾ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹੀਓਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਈਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 35 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੀਰਜ ਸਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

