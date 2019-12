ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ Posted On December - 31 - 2019 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਦਸੰਬਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਰਸਤੇ ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਚਲੂ ਚੌਕ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਟੇਲਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਰੋਡ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਰੋਡ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਫੋਰ ਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਮ.ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

