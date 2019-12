ਨਵੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On December - 19 - 2019 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਦਸੰਬਰ

ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੁ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਟਾਂਗਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਮ. ਪਾਰਕ ਗਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਮਰੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੌਸਲਰ ਪੂਨਮ ਉਮਟ, ਕੌੱਸਲਰ ਸਮੀਰ ਦੱਤਾ, ਵਿਜੈ ਉਮਟ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਮਅੰਕ ਉਮਟ, ਵਿਕਾਸ ਚੱਢਾ, ਸਤੀਸ਼ ਵਧਵਾ, ਵਿੰਪੀ ਚੱਢਾ, ਹਰੀਸ਼ ਬੁਟਾਨੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ੌਰੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ, ਅਨੂਪ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਰਾਏ, ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਰਜ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

