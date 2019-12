ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠਰਿਆ Posted On December - 31 - 2019 ਐਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 30 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2020 ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠਰਿਆ

Both comments and pings are currently closed.