ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ Posted On December - 31 - 2019 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਾਤਾਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਟਰੈਲੀਆਂ-ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗਾਲ ਖਾਧੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਂਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਲੱਦ ਰਹੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਅੱਗ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਗੋਡੀ, ਚੁਗਾਈ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਤੁੜਾਈ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰੋਂ ਆਦਿ ਤੇਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹੇ ,ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛਡ ਕੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ

Both comments and pings are currently closed.