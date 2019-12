ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਾਤੜਾਂ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਾਸਨ ਦੀ ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.