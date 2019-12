‘ਦੇਸਜ 2019 ਫੈਸਟੀਵਲ’ 20 ਤੋਂ Posted On December - 18 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸਜ 2019 ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ’ 20 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੜੀਸਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗਤਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਂਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਠਾਨਕੋਟ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਮੀ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਕਲੱਬ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਝੂਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ‘ਦੇਸਜ 2019 ਫੈਸਟੀਵਲ’ 20 ਤੋਂ

Both comments and pings are currently closed.