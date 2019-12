ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ Posted On December - 27 - 2019 ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ (87) ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨਐਨ ਵੋਹਰਾ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਦਸੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1970 ’ਚ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ’ਚ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਤੌਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 85 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਦੇਣ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ: ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ.ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1970 ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਲ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1948 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

Both comments and pings are currently closed.