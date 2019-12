‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ Posted On December - 31 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ, ਜਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁਲੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਰਾਹੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ ਨੇ ਆਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

