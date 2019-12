ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਠੰਢ ਨੇ ਠਾਰੇ Posted On December - 18 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਡ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 13 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਧੁੰਦ ਤੇ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 139 ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 156 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕਾਈਮੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧੁੰਦ ਪਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਠੰਢ ਨੇ ਠਾਰੇ

Both comments and pings are currently closed.