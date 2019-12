ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ, 18 ਦਸੰਬਰ ਥਾਣਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੂਕਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐੱਮਸੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ-ਮਲੂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

