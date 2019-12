ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ Posted On December - 30 - 2019 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਖੌਸਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਲੱਕੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਾਜਨ ਖੌਸਲਾ, ਵਿੱਕੀ ਬਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜਾ ਇਕ, ਦਰਜਾ ਦੋ ਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਆਨੰਦ, ਵਿੱਕੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਨੀਸ਼, ਕਰਨ ਮੱਟੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੱੁਖਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਦੀਪਕ, ਰਿੰਕੂ, ਦਵਿੰਦਰ, ਅਜੈ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

Both comments and pings are currently closed.