ਥਾਣੇ ਸਣੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ

ਥਾਣੇ ਸਣੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ Posted On December - 30 - 2019 ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨਾਵਾਲੀਆ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਔਢਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਸਰਵ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਦਿ ਸਿਰਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਵਾਰ ਘਰ, 132 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀਘਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਖਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਾ ਔਢਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਖਾਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

