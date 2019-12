ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ Posted On December - 23 - 2019 ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ

ਧੂਰੀ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 50 ਕੰਬਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਪਾਸੋਂ 50 ਕੰਬਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

