ਢੀਂਡਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ Posted On December - 27 - 2019

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕੂੰਟ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

