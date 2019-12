ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On December - 24 - 2019 ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ 1.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਲੂਬੀ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਨਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰ 800 ਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਈਪ 543 ਮੀਟਰ, 600 ਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਆਰਸੀਸੀ 1229 ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਲੈਟਰਲ ਸੀਵਰ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 371 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

16 ਏਕੜ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ‘ਚ 16 ਏਕੜ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਲਵਾ

