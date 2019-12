ਢਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ Posted On December - 24 - 2019 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਬੋਹਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੋਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਣਾਣਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੇ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ,ਗੁਰਬਚਨ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਉਡਤ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਵਿਰਕ ਢਾਣੀ ਤੇ ਬਪਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਬੋਘੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ 550 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੋਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਧੀਕ ਸਕਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ’ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

