ਡੱਫਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ’ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਕਲੱਬ ਭੰਡਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ Posted On December - 27 - 2019 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 26 ਦਸੰਬਰ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਫਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗੋਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪਰਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ, ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਝਾਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸਓਡੀ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21000 ਅਤੇ 15000 ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਕੋਦਰ ਕਲੱਬ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਬੇਅ ਆਫ ਪਲੰਟੀ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਐਲਾਨੇ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਮੰਨਾ ਬਲਨਓ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਐਲਾਨੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ 11000/11000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਲ ਲੋਪੋ, ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਪਰਗਟ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਡਿੰਪਲ, ਬੱਗਾ ਲਾਡਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਮੈਟੇਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰ ਪਰਗਟ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

