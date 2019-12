ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ Posted On December - 20 - 2019 ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਦਸੰਬਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖੋਆ ਬਰਫੀ, ਰੱਸਗੁੱਲੇ ਤੇ ਵੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖੋਆ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਕਲਾਕੰਦ, ਆਰ.ਕੇ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖੋਆ ਬਰਫੀ ਤੇ ਵੇਸਣ ਬਰਫੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਬੁੱਚੀਆਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਖਰੜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਂਲਾ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

Both comments and pings are currently closed.