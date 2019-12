ਠੰਢ: ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ Posted On December - 30 - 2019 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਭਾਈਰੂਪਾ, 29 ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧੁੱਪ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਂਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਖਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਉਪਰ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਗਵਾੜ ਜੈਨੀਕਾ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਧੂਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਦਾਰ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੰਢ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ । ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਨੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ’ਚ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਬੱਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

