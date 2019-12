ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On December - 27 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਬਰੀਲੀਐਂਟ ਓਵਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੂ ਬਾਵਾ, ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਕਜ ਖੋਖਰ, ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਕੇਸ ਵਲੂਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ| ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ|

