ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ Posted On December - 24 - 2019 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਸੀਐਂਡਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਗਾਣਾ ਸਥਿਤ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀਐਂਡਬੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਬਲਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਯੰਗਸਟਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰਜਤ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਰਜਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸੀਐਂਡਬੀ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਲੱਬ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 167 ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਂਡਬੀ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 18. 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਸੀਐਂਡਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਸੈਂਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਨਣ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਹੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

Both comments and pings are currently closed.