ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 13.50 ਲੱਖ ਠੱਗੇ Posted On December - 29 - 2019 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਕ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 77 ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਕੇਸ ਉਕਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਬੰਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿੰਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਮਨ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਰਆਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂਦਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਧਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

