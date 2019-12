ਝੀਲ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

ਝੀਲ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ Posted On December - 27 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨੋਲੀ (22) ਪੁੱਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਥਰਮਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਝੀਲ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

Both comments and pings are currently closed.