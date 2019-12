ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਰ: ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਰ: ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ Posted On December - 25 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 24 ਦਸੰਬਰ

ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਗੋਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 81 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੌਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸਿਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇ-ਦਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਮਾਲਵਾ

