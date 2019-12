ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On December - 26 - 2019 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਨੀਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨਕੇ ਜੀਤ, ਜੋ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀਆਰਓ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਦਾ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ /ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।

ਮਾਲਵਾ

