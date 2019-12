ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ Posted On December - 29 - 2019 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਸੈਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ/ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

