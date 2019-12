ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ

ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ 65 ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ 6 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ/ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ’ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰਬਨੇਟਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 9 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

