ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਮਾਂ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 144ਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੰਨ੍ਹੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਖਰਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਲਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ, ਨਾਨ ਪਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕੀਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਮਦਨ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਟੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਵੱਲਭ ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਪਰਕਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਾਲ ਤਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ ਸਵੇਦਕਰ ਨੇ ਚਾਰ ਤਾਲ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਨ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

