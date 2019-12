ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On December - 30 - 2019 ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 29 ਦਸੰਬਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਾਰਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੱਕ ’ਚ ਲੱਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੁਪਰਦਗੀ ਲਈ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਰਪਦਗੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।

