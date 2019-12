ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ Posted On December - 21 - 2019 ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਐੱਸ.ਪੀ, 10 ਡੀਐੱਸਪੀ , 23 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 70 ਥਾਣੇਦਾਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਹੈਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 350 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ, 40 ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੋਗ ਸੁਕੈੱਡ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ

Both comments and pings are currently closed.