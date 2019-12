ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ Posted On December - 26 - 2019 ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ: ਰਾਤੀਂ ਚੋਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ (ਪੀਬੀ10ਏਐਲ. 0154) ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ: ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 379 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ

Both comments and pings are currently closed.