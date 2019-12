ਗੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

ਗੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ Posted On December - 30 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਲਦਾਈ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

