ਗੰਨਾ ਛਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਛਲਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਛਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੰਨਾ ਛਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੜਾਧੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਮੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਛਿਲਾਈ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ.ਐਨ.ਐੱਚ. ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਐਗਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 2000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 35 ਤੋਂ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

