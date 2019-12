ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ Posted On December - 28 - 2019 ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 27 ਦਸੰਬਰ

ਕਸਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮਿੰਨੀ ਪੀਐੱਚਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀ ਪੀਐੱਚਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ

Both comments and pings are currently closed.