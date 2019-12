ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ Posted On December - 20 - 2019 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 19 ਦਸੰਬਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਠੰਡ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ 50 ਗਊਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਤਿੰੰਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 5-6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਗਊ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 80-85 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 170 ਕੰਬਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਸ਼ੁੂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 8-10 ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

