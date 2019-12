ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਝਾੜ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ Posted On December - 30 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੰਢ ਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਫੁਟਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਖਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੰਢ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

