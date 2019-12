ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਣੇ 16 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਾਲੜੂ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੈਣੀ ਵਿਹਾਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਹਾਰ ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਨਿੰਦਰ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਡਿੰਪਲ, ਰਾਜੂ, ਗੁਰਦਾਸ, ਰਾਜਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਾਕਾ, ਬਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਣੇ 16 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

Both comments and pings are currently closed.